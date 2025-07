Aktienmärkte wetten auf Trump TACO 2.0 - und wenn nicht?

Die Aktienmärkte wetten auf TACO 2.0 bei Trump: seine Ankündigungen hoher Zölle seien doch nur eine Verhandlungstaktik, schließlich würden die Zölle dann doch bestimmt deutlich niedriger ausfallen. Dabei hat Trump heute in einem Tweet ziemlich genau das Gegenteil geschrieben: jahrelang hätten andere Länder ausgenutzt, nun sei die Zeit, dass eben diese Länder den Preis dafür zahlen müssten. Klingt das nach TACO 2.0? Eher nicht. Nun kann Trump heute das sagen - und morgen das Gegenteil behaupten. Aber das passiert nur, wenn er unter Druck ist. So wie nach dem Abverkauf der Aktienmärkte nach dem 02.April mit den reziproken Zöllen. Nun aber sind diese Zölle höher und die US-Aktienmärkte handeln auf Allzeithoch - warum also sollte Trump so handeln wie damals?

Hinweise aus Video:

