Vize-Ministerpräsidentin soll neue Regierung leiten

Die Ernennung solle dazu dienen, das Wirtschaftspotenzial der Ukraine besser zu entfalten, so Selenskyj. Er habe mit Swyrydenko auch über Maßnahmen zur Verbesserung der Hilfen für die Bürgerinnen und Bürger im Land und über eine Vervielfachung der Rüstungsproduktion gesprochen.

Im Parlament, der Werchowna Rada, ist an diesem Mittwoch die Entlassung der alten und am Donnerstag die Ernennung der neuen Regierung angesetzt.

"Ich rechne mit der ausreichenden Unterstützung der Abgeordneten für die neue Zusammensetzung der ukrainischen Regierung", schrieb Selenskyj auf Facebook. Die neue Regierung sollte schnellstens alle Vereinbarungen mit den Partnern der Ukraine überprüfen - "was funktioniert und was überarbeitet oder intensiviert werden muss."

Neue Regierungschefin handelte Rohstoffabkommen aus



Swyrydenko gilt als Wirtschafts- und Handelsexpertin. Die 1985 in der Region Tschernihiw nördlich von Kiew geborene Politikerin war zunächst in der Lokalpolitik und in der Privatwirtschaft tätig, ehe sie nach Selenskyjs Wahlsieg 2019 in die Regierung geholt wurde; zunächst als Vize-Wirtschaftsministerin. Später stieg sie zur stellvertretenden Chefin der Präsidialverwaltung und seit 2021 zur Wirtschaftsministerin und Vize-Regierungschefin auf.

Seit Kriegsbeginn kümmert sie sich um das Anwerben internationaler Hilfen und Kredite. Zuletzt hat sie auch das zwischen Kiew und Washington hart umkämpfte Rohstoffabkommen ausgehandelt. Dabei zeigte sie sich als zähe Verhandlungspartnerin.

Die Regierungsbildung kommt nicht völlig unerwartet. Der bisherige Regierungschef Schmyhal verfügte über relativ geringen Einfluss. Der Abgeordnete der kleinen proeuropäischen Partei "Holos", Jaroslaw Schelesnjak, hatte Mitte Juni den Sturz Schmyhals vorhergesagt. Dessen Kabinett "verliert mehr und mehr an Unterstützung", sagte er damals.

Spekulationen um Regierungsumbildung



Zudem gab es zuletzt immer mehr Spekulationen um eine weitere wichtige Personalie: Verteidigungsminister Umjerow wurde als möglicher Botschafter in Washington gehandelt. Selenskyj wolle mit der Ablösung der bisherigen Botschafterin Oksana Markarowa US-Präsident Donald Trump entgegenkommen, hieß es in Medienberichten. Die Republikaner werfen demnach Markarowa eine zu große politische Nähe zu den Demokraten vor.

Umjerow gilt als Vertrauter Selenskyjs, konnte aber auch in Washington bereits gute Kontakte knüpfen. Selenskyj selbst hatte die Spekulationen am Wochenende mit seiner abendlichen Videobotschaft angeheizt. Dort sagte er, sowohl das Verteidigungsministerium als auch die Diplomatie, speziell die mit den USA, benötigten eine neue Dynamik.

Gespräche mit US-Sondergesandtem Kellogg



Kurz vor der Ernennung Swyrydenkos hatte Selenskyj ein längeres Treffen mit dem US-Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg. Für Kiew ist ein gutes Verhältnis zu Washington wichtig, um weiter auf Waffenlieferungen und andere Unterstützung aus den USA hoffen zu können./bal/DP/he