Bitcoin fällt nach Rekordjagd zeitweise unter 119.000 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist im Tagesverlauf nach seiner Rekordjagd kräftig unter Druck geraten. Nach einem Anstieg auf mehr als 123.000 US-Dollar begab er sich in einen Sinkflug und stoppte erst kurz unter 119.000 Dollar. Zuletzt lag der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Montag bei knapp 120.000 Dollar.

Experte Timo Emden von Emden Research sieht nach dem Rekord erste Überhitzungserscheinungen am Markt. Angesichts ambitionierter Kurshöhen sei es alles andere als verwunderlich, dass die Rallye ins Stocken gerate. Dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil ausblieben, wertet der Experte aber als Zeichen für einen anhaltenden Risikoappetit der Anleger.