US-Banken vor Gewinnen: Sektor trotz Rallye noch nicht ausgereizt

Auf Finanzwerte entfällt fast ein Fünftel der für den S&P 500 insgesamt prognostizierten Gewinne, gleichzeitig haben sie in dem breiten US-Index nur eine Gewichtung von knapp 14 Prozent. Diese Untergewichtung liegt deutlich unter dem 15-Jahres-Durchschnitt, hat Bloomberg Intelligence errechnet.

Das deutet darauf hin, dass viele Anleger diese Branche nicht so richtig auf dem Schirm haben und sich eher auf die angesagte KI- oder Tech-Werte fokussiert haben. "Investoren scheinen kaum Hype in die Bankgewinne eingepreist zu haben", bestätigt Stratege Michael Casper. "Das schafft Raum für positive Überraschungen, die die Rallye tragen könnten."

Den Auftakt liefern am Dienstag Branchengrößen wie JPMorgan, die Nummer eins in den USA, sowie Citigroup und Wells Fargo. Später in der Woche folgen dann die Zahlen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America.

Ein wesentlicher Kurstreiber ist auch der politische Rückenwind. Donald Trumps zweite Amtszeit wird von vielen Marktteilnehmern mit weniger Regulierung gleichgesetzt, wovon die Großbanken insbesondere profitieren dürften. Es besteht die Erwartung, dass die Basel-3-Kapitalanforderungen etwas gelockert werden, bürokratische Hürden abgebaut werden und eine Rückkehr zu aggressiveren Aktienrückkaufprogrammen stattfinden wird.

Dazu kommen die gewaltig gestiegenen Trading-Umsätze, die viele Analysten für das zweite Quartal erwarten, befeuert durch Turbulenzen nach Trumps "Liberation Day"-Tarifrunde im April, die für außergewöhnlich viele Handelstage mit hoher Volatilität sorgte.

Trotz aller Euphorie: Ganz ohne Risiken ist das Szenario nicht. Die Bewertung des Sektors ist gestiegen – der S&P-500-Finanzindex notiert aktuell bei etwa dem 17-Fachen der erwarteten Jahresgewinne, verglichen mit einem 10-Jahres-Durchschnitt von rund 14.

Hinzu kommen Unwägbarkeiten bei den Zinsperspektiven, der noch immer fragile Konsum und die Frage, wie sehr der Handelsstreit das Kreditgeschäft belastet. Auch HSBC zeigt sich skeptisch und stufte JPMorgan, Goldman Sachs und Bank of America kürzlich wegen „makroökonomischer Unsicherheit“ herab.

Doch Wells-Fargo-Analyst Mike Mayo, der bereits Anfang 2024 richtig auf eine Rallye bei Banken setzte, bleibt optimistisch: "Die Aktien preisen die vollen Vorteile noch nicht ein." Wenn Gewinne überraschen und Washington liefert, könnte die Rallye gerade erst begonnen haben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion