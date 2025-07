Bitcoin fällt nach Rekordjagd fast unter 119.000 US-Dollar

(Die Überschrift und der zweite Satz wurden korrigiert. Nach dem Erreichen des Rekords ist der Bitcoin nicht mehr unter 119.000 Dollar gefallen.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist im Tagesverlauf nach seiner Rekordjagd kräftig unter Druck geraten. Nach einem Anstieg auf mehr als 123.000 US-Dollar begab er sich in einen Sinkflug und stoppte erst kurz über 119.000 Dollar. Zuletzt lag der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Montag bei knapp 120.000 Dollar.