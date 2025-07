Devisen Weitere Gewinnmitnahmen beim Euro nach US-Zollankündigung Der Euro hat am Montag weitere Gewinnmitnahmen verzeichnet. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1669 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zu …