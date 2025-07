Zoomlion beschleunigt die globale Expansion mit intensiven Mehrlinienlieferungen für große internationale Bauprojekte

CHANGSHA, China, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) hat kürzlich eine Reihe von intensiven Lieferungen von Schlüsselmaschinen abgeschlossen, die von Kränen, Hubarbeitsbühnen, Bergbauausrüstungen bis hin zu Maschinen für den Tiefbau reichen und große Infrastruktur-, Energie- und Stadtentwicklungsprojekte in Regionen wie Afrika, Südostasien, Ozeanien und dem Nahen Osten unterstützen.

Die Schwerlast-Raupenkrane von Zoomlion sind für große Infrastruktur- und Energieprojekte konzipiert. Der ZCC32000 Raupenkran von Zoomlion unterstützt Ägyptens erstes Kernkraftwerk El Dabaa durch das Heben und Installieren von Großgeräten. Mit einer Tragfähigkeit von 2.000 Tonnen und einer Auslegerhöhe von 168 Metern liefert er eine starke und präzise Leistung, um das Projekt auf Kurs zu halten. In Marokko stemmt der 800 Tonnen schwere ZCC9800W wichtige Aufzüge im Prince Moulay Abdellah Stadion für die Fußballweltmeisterschaft 2030 und liefert dabei eine effiziente und stabile Leistung.