MGI Tech erhält Green World Award für seinen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der thailändischen Mangroven

Auckerland, Neuseeland (ots/PRNewswire) - MGI Tech Co., Ltd. ("MGI"), ein

Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien

verschrieben hat, die die Innovation in den Biowissenschaften vorantreiben, ist

stolz darauf, als "Green World Champion" in der Kategorie "Environmental

Improvement: Conservation & Wildlife Projects" der Green World Award 2025

ausgezeichnet worden zu sein. Mit dieser Auszeichnung werden die bahnbrechenden

Initiativen von MGI gewürdigt, die Genomik-Technologie zur Unterstützung des

Schutzes der thailändischen Mangrovenarten einzusetzen

(https://youtu.be/12xOTDxgMPw) . Die Zusammenarbeit von MGI mit dem

thailändischen National Omics Center zielt darauf ab, die genetische Vielfalt in

die Strategien zum Schutz der Mangroven einzubringen und damit die

traditionellen Methoden zur Erhaltung der biologischen Vielfalt stark zu

verbessern.



Seit langem sind Mangroven für ihre wichtige ökologische und wirtschaftliche

Rolle in Küstenregionen bekannt. In Thailand erfüllen die Mangrovenökosysteme

wichtige Funktionen, indem sie die Küsten schützen und die Fischereiindustrie

unterstützen. Diese Ökosysteme sind jedoch in zunehmendem Maße von

Umweltproblemen bedroht, die sie anfällig und vom Verschwinden bedroht machen,

sodass Schutzmaßnahmen heute wichtiger denn je sind.







wirksamer Erhaltungsstrategien entscheidend. Genetische Daten geben Aufschluss

darüber, wie sich Arten an Herausforderungen wie den steigenden Meeresspiegel,

Veränderungen des Salzgehalts und den Verlust von Lebensräumen anpassen. Die von

MGI entwickelte DNBSEQ(TM)-Technologie übernimmt dabei eine zentrale Rolle.

Durch die Unterstützung der Mangroven-Forschungsinitiativen am thailändischen

National Omics Center befähigt MGI die thailändischen Forscher, die genetische

Komplexität der Mangroven mit beispielloser Präzision zu erforschen. Bis heute

hat die DNBSEQ(TM)-Technologie von MGI die Kartierung der genetischen Vielfalt

von 15 Mangrovenarten in Thailand und die Einrichtung einer umfassenden

Referenzgenomdatenbank ermöglicht, die unschätzbare Erkenntnisse für die

Ausarbeitung wirksamer Erhaltungsstrategien liefert.



Die 1994 ins Leben gerufenen Green World Awards gehören zu den angesehensten

Umweltpreisen der Welt. Organisiert werden die Auszeichnungen von The Green

Organisation, einer gemeinnützigen, unpolitischen Umweltorganisation, die sich

für die Förderung und Würdigung vorbildlicher Umweltpraktiken in verschiedenen

Bereichen einsetzt, darunter Wirtschaft, Industrie, Regierung und

Bereichen einsetzt, darunter Wirtschaft, Industrie, Regierung und

Einzelpersonen, die einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. In diesem





