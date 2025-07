Pressestimme 'Badische Zeitung' zu Arbeitsmarkt "Badische Zeitung" zu Arbeitsmarkt: "Die These, dass Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung eine Reihe von Jobs überflüssig machen, ist populär. Jeder dritte Job in Europa könnte wegfallen, schätzt die Großbank Goldman Sachs. Ist also …