FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Russland/Trump:

"Von Friedensverhandlungen war lange keine Rede mehr. Im Gegenteil, US-Präsident Donald Trump, der eigentlich ein Verfechter solcher Gespräche war, hat sich enttäuscht von Russlands Staatschef Wladimir Putin abgewandt und den Ton verschärft. Jetzt stimmt er sogar der Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme an die Ukraine zu. Sie werden von der EU bezahlt und von den USA geliefert - was der EU möglicherweise mildernde Umstände bei den Zollverhandlungen bringt, gleichzeitig aber auch eine Win-Win-Situation darstellt: Trump muss seinen Anhängern nicht erklären, dass amerikanisches Steuergeld für einen Krieg in der fernen Ukraine ausgegeben wird, und die EU kann Kiew unter die Arme greifen, ohne auf weitere eigene Patriot-Batterien verzichten zu müssen."/yyzz/DP/he