Außenminister der EU-Staaten beraten über Unterstützung der Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten kommen an diesem Dienstag (9.30 Uhr) in Brüssel zu ihrem letzten regulären Treffen vor der Sommerpause zusammen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland gehen. Dabei ist per Videokonferenz auch ein Austausch mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha vorgesehen.

Zudem stehen Beratungen zur Lage im Nahen Osten und in Georgien auf dem Programm. Mit Israel hatte die EU in der vergangenen Woche eine Einigung für mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen erzielen können.