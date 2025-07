FLENSBURG (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland fahren wieder mehr Auto. Vergangenes Jahr legten die hierzulande zugelassenen Pkw gut 594 Millionen Kilometer zurück, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Das waren 3 Millionen mehr als im Jahr davor und der erste Anstieg seit 2018. Davor war die sogenannte Inländerfahrleistung mit Pkw fünfmal in Folge gesunken. 2018 lag sie noch bei knapp 631 Millionen Kilometern.

Die durchschnittliche Fahrleistung pro Auto sank allerdings auch 2024 - mindestens das zehnte Mal in Folge. 12.309 Kilometer waren es laut KBA - elf weniger als 2023. Dass am Ende dennoch eine weitere Gesamtstrecke herauskommt, liegt am höheren Fahrzeugbestand. Die Strecke entsprach etwa der vierfachen Entfernung von Erde und Sonne.