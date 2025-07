Zu viele Kalorien Hauptursache für Übergewicht

DURHAM (dpa-AFX) - Viele Industrieländer haben ein Problem mit Übergewicht - und das könnte einer Studie zufolge vor allem mit einer zu hohen Kalorienaufnahme vieler Menschen zu tun haben. Zu diesem Schluss kommt ein Team der Duke University im US-amerikanischen Durham mit einer Überblicksstudie, die im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlicht worden ist.

Es sei klar, dass Menschen übergewichtig würden, wenn sie mehr Kalorien aufnähmen als sie verbrauchten, schreiben die Autoren. Bislang sei jedoch unklar gewesen, ob so viele Menschen übergewichtig seien, weil sie zu viele Kalorien zu sich nehmen oder zu wenig Energie umsetzen, also sich nicht genug bewegen.