Chinas Lithium-Riesen unter Druck: Gewinnwarnungen für das erste Halbjahr

Die Aktien der großen chinesischen Lithiumproduzenten sind am Dienstag stark gefallen. Zwei führende Minenbetreiber hatten zuvor vor erheblichen Gewinnrückgängen im ersten Halbjahr gewarnt. Laut einem Bericht von Bloomberg führten die Unternehmen die schwierigen Marktbedingungen als Grund an.

In vorläufigen Statements, die am Montagabend veröffentlicht wurden, führten die drei Unternehmen sinkende Lithiumverkaufspreise im Zeitraum von Januar bis Juni als Hauptursache an. Die Chengxin-Aktie fiel in Shenzhen um 5,1 Prozent, während Ganfeng in Hongkong einen Rückgang von 6,8 Prozent verzeichnete und Tianqi 3,3 Prozent verlor.

Ganfeng erklärte, dass der Preisverfall bei Lithiumsalzen und Batterieprodukten die Geschäftsergebnisse "in gewissem Maße" beeinträchtigt habe. Trotz einer Steigerung der Batteriekapazitäten und Verkaufszahlen gab das Unternehmen auch Wertminderungen auf Bestände bekannt. Chengxin erwartet eine Wertminderung von rund 418 Millionen Yuan auf das Inventar.

Tianqi konnte jedoch positive Fortschritte vermelden, insbesondere bei der Reduzierung der Lithiumkonzentratbestände. Dadurch konnten die Beschaffungskosten gesenkt werden. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine höhere Rendite aus Investitionen in Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), da SQM im ersten Halbjahr eine Leistungssteigerung erwartet.

Trotz dieser positiven Nachrichten stehen die Preise für Lithiumcarbonat in China weiterhin unter Druck. Sie fielen im ersten Halbjahr um fast 20 Prozent, was die gesamte Branche schwer belastet. Ein Überangebot und langsame Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen belasten den Markt zusätzlich. In den letzten Wochen gab es jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung, die durch Pekings Bemühungen, den Preiskampf in übersättigten Sektoren zu regulieren, unterstützt werden.

Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr werden im August erwartet.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion