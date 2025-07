Gold stark. Silber explodiert. Bricht dieser Gold-Silber-Produzent gewaltig aus?

Trumps Zollpolitik treibt Anlegern und Investoren Schweißperlen auf die Stirn. Die Nervosität ist hoch. Dax, S&P 500 & Co. wanken. Sichere Häfen wie Gold und Silber profitieren. Aber auch Alternativen wie der Bitcoin haussieren. Die explosiven Konstellationen bei Gold und Silber wurden in den Kommentaren „Silber mit Preisknall auf Mehrjahreshoch. Silberpreis nun bald bei 50 USD?!“ und „Gold mit Paukenschlag ins Wochenende. Goldpreis könnte gewaltige Rallye starten“ ausführlich thematisiert.

Unterschätzter Gold-Silberproduzent könnte gewaltig ausbrechen

Im Schatten der Platzhirsche agierte der kanadische Gold-Silberproduzent Pan American Silver in den letzten Jahren überaus erfolgreich. Zunächst sicherte sich Pan American Silver in Zusammenarbeit mit Agnico Eagle Mines Minen des kanadischen Mitbewerbers Yamana Gold durch dessen Übernahme. Damals stärkte Pan American Silver sein Goldsegment.

Kürzlich schlug Pan American Silver bei MAG Silver zu. Knapp 2,1 Mrd. US-Dollar schwer ist die Übernahme, MAG Silver galt schon lange als potenzielles Übernahmeziel. Allerdings schien Fresnillo bezüglich einer Übernahme als logischer Partner, ist doch MAG Silver mit 44 Prozent an der mexikanischen Mine Juanicipio beteiligt. Fresnillo als Betreiber der Mine hält 56 Prozent. Auf 100 Prozent-Basis produzierte Juanicipio im Jahr 2024 18,571 Mio. Unzen Silber. Die Mine ist zudem reich an Beiprodukten wie Gold, Blei und Zink. Das macht die Mine im Betrieb vergleichsweise kostengünstig. Die Übernahme von MAG Silver durch Pan American Silver soll – sofern alle genehmigungsrelevante Klippen erfolgreich umschifft werden können – noch in 2025 abgeschlossen werden.

Der Markt honoriert die starke fundamentale Lage. Nach den robusten Zahlen für das 1. Quartal müssen nun die Zahlen für das 2. Quartal den starken Start ins Jahr bestätigen. Pan American Silver wird die Zahlen am 06. August präsentieren.

Vor dem Hintergrund der exzellenten Rahmenbedingungen legte der Aktienkurs der Kanadier zuletzt kräftig zu. Und es könnte noch viel weiter gehen, denn aktuell zeichnet sich ein gewaltiges Ausbruchszenario ab. Pan American Silver attackiert den Widerstandsbereich um 30 US-Dollar. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte es kurzfristig auf 35 US-Dollar oder gar 40 US-Dollar gehen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben.

Zusammengefasst – Pan American Silver vor neuen Mehrjahreshochs?

Der Ausbruch über die 30 US-Dollar ist angelaufen. Er muss sich allerdings noch manifestieren. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte die Aktie zügig in Richtung 35 US-Dollar bzw. 40 US-Dollar durchstarten. Und dabei muss es vor dem Hintergrund der aktuellen Konstellationen bei Gold und vor allem bei Silber nicht bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

