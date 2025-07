HCLTech erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein gesundes Umsatzwachstum von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr

Neuer Vertrag mit einem Gesamtwert von 1,8 Mrd. USD abgeschlossen

LONDON und NOIDA, Indien, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende erste Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz bei konstanten Wechselkursen (CC) stieg im Quartal um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Der USD-Umsatz belief sich auf 3,55 Mrd. USD, ein Plus von 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Die EBIT-Marge für das Quartal betrug 16,3 %.

Der Umsatz mit digitalen Diensten stieg um 15,2 % (CC) und trägt nun 41,6 % zum gesamten Dienstleistungsumsatz bei. Ingenieur- und FuE-Dienstleistungen wuchsen um 11,8% gegenüber dem Vorjahr (CC). Die jährlichen wiederkehrenden Umsätze von HCLSoftware beliefen sich auf 1,06 Mrd. USD, ein Plus von 1,3 % (CC). Die Auftragspipeline blieb robust und diversifiziert, wobei das Gesamtvolumen der neu gewonnenen Aufträge im Quartal 1,8 Mrd. USD betrug.

Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 12 ₹ pro Aktie für das Quartal an und schüttet damit zum 90. Mal in Folge eine Dividende aus. Für das Geschäftsjahr 2026 hat das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose auf 3,0 % bis 5,0 % angehoben und seine Prognose für die EBIT-Marge auf 17,0 % bis 18,0 % korrigiert.

„Wir verzeichneten ein gesundes Umsatzwachstum von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch die gute Performance unseres Dienstleistungsgeschäfts mit einem Wachstum von 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Unsere operative Marge lag bei 16,3 %, beeinflusst durch eine geringere Auslastung und zusätzliche Investitionen in GenAI und GTM. Unsere KI-Angebote finden bei unseren Kunden großen Anklang und wurden durch unsere Partnerschaft mit OpenAI weiter ausgebaut. Unsere Pipeline wächst weiter, da das Nachfrageumfeld während des Quartals stabil war. Als einziger Dienstleister, der in allen sechs Gartner Voice of Customer Quadrant-Bewertungen im Bereich IT-Services* als „Customers' Choice" positioniert ist, sind wir für das Wachstum im KI-Zeitalter gut aufgestellt", sagte C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.