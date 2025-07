Nvidia plant, den Verkauf seiner H20 AI-Chips an China wieder aufzunehmen

Nvidia gab am Dienstag bekannt, dass man Anträge bei der US-Regierung gestellt habe, um den Verkauf seiner H20-GPUs nach China wieder aufzunehmen. Der Verkauf dieser Chips war aufgrund von Exportbeschränkungen zuvor gestoppt worden. Nvidia erklärte, die US-Regierung habe zugesichert, die erforderlichen Lizenzen zu erteilen, und das Unternehmen hoffe, bald mit den Lieferungen beginnen zu können.

Nvidia-CEO Jensen Huang hat sich in den letzten Monaten verstärkt für die Aufhebung der Exportkontrollen eingesetzt und argumentiert, dass diese die Führungsposition der USA im Technologiesektor gefährden. Bereits im Mai hatte Huang erklärt, dass die Beschränkungen die Marktanteile von Nvidia in China nahezu halbiert hätten. Ein möglicher Strategiewechsel der US-Regierung könnte im Zusammenhang mit einem kürzlichen Treffen zwischen Huang und US-Präsident Donald Trump stehen. Während dieses Gesprächs bekräftigte Huang die Unterstützung von Nvidia für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verlagerung von Produktionskapazitäten zurück in die USA sowie für die weltweite Führungsrolle der USA im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Im vergangenen Monat hatten Washington und Peking eine vorläufige Handelsvereinbarung getroffen, die es China ermöglichte, die Exportkontrollen für seltene Erden zu lockern, während die USA ihre Technologiebeschränkungen teilweise aufhoben.

Darüber hinaus kündigte Huang die Entwicklung eines neuen, "vollständig konformen" GPUs namens RTX PRO an, der besonders für den Einsatz in intelligenten Fabriken und Logistikzentren geeignet sein soll. Ob diese GPU speziell für den Export nach China geeignet ist, wurde jedoch nicht klargestellt.

Die potenzielle Wiederaufnahme der H20-Chip-Lieferungen nach China überraschte hingegen viele Experten. Ray Wang, Forschungsdirektor bei der Futurum Group, bezeichnete die Aufhebung des H20-Verbots gegenüber CNBC als bedeutende und positive Entwicklung für Nvidia. Er betonte, dass dies dem Unternehmen dabei helfen werde, seine Führungsposition auf dem chinesischen Markt zu stärken. In Verbindung mit der Einführung neuer, exportkontrollkonformer KI-Chips für China erwartet Wang einen neuen Wachstumsschub für Nvidia in den kommenden Quartalen.

Nvidia bestätigte außerdem, dass Huang kürzlich in China war und sich mit Regierungs- und Industrievertretern traf, um über die Vorteile von KI sowie die Sicherstellung einer sicheren und verantwortungsvollen KI-Entwicklung zu sprechen. Trotz der Fortschritte Chinas in der KI-Chip-Technologie bleibt Nvidia mit seinen fortschrittlicheren Lösungen und den Fertigungskapazitäten von Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. weit überlegen.

Die Nvidia-Aktie stieg gestern nach Bekanntwerden der Nachricht zeitweise um vier Prozent, schloss den Handelstag an der Nasdaq aber mit einem leichten Minus ab. Zum Börsenschluss kostete ein Anteilsschein 164,07 US-Dollar.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 145,3EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.