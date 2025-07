Dürfen wieder KI-Chips nach China liefern

Kwerdenker schrieb 09.07.25, 19:45

„Krank“ ist kein passender Begriff, denke ich.



Das Unternehmen wächst sehr stark, die Gewinne wachsen eher noch stärker und derzeit ist das Unternehmen mit stark monopolistischer Position unterwegs. Jeder kann sehen, dass das zunächst die steigenden Kurse untermauert - und vorerst weiterhin wird.



…und jeder hat die Sorge, dass dieses Monopol naturgemäß irgendwann doch wieder fällt. Also ist es nur zu spannend, wann ein Peak erreicht wird.



M.E. wird dieser Punkt weder in 2025 noch in 2026 erreicht werden. Aber das weiß tatsächlich niemand!