Anleger relativ entspannt reagiert

Der Zollstreit hat erneut auf die Stimmung an der Frankfurter Börse gedrückt. US-Präsident Donald Trump will Importe aus der EU ab 1. August mit einem Zoll von 30 Prozent belegen, was deutlich über den bisherigen Erwartungen liegt. Noch aber hofft die EU bis zum Geltungstag eine abschließende Vereinbarung treffen zu können.

Der DAX reagierte zwar auf die Ankündigung vom Wochenende etwas verschnupft und gab auf zeitweise 24.000 Punkte nach, konnte sich am späten Nachmittag aber sichtlich erholen und im regulären Xetra-Handel wieder auf 24.168 Punkte zulegen. Am Ende blieb ein Kursabschlag von minus 0,36 Prozent bzw. 87 Punkten auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse stehen. Hierbei sind ganz klare Erkenntnisse der Investoren zu erkennen, dass am Ende Trump ohnehin häufig zurückrudert und die Sachen noch lange nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht wurden. Erstaunlicherweise hielt sogar die Trendbegrenzung seit dem letzten markanten Verlaufstief aus Mitte Juni und könnte dem DAX bei weiterer Kaufbereitschaft schon bald wieder neue Rekordstände verschaffen. Insgesamt aber bleibt im schwelenden Zollstreit ein erhöhtes Risiko zu beachten. Trotz des Rücksetzers vom Montag ist ein Verkaufssignal noch nicht ausgelöst worden, auch liefert der Wochenchart derzeit keine eindeutigen Signale für einen nachhaltigen Trendwechsel. Ein Sprung über 24.479 Punkte würde demnach eine äußerst positive Ausgangslage für den DAX schaffen und neuerliche Long-Ansätze mit Zielen bei 24.730 und übergeordnet 24.961 Punkten ermöglichen.