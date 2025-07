Tag der Entscheidung

Leise und klangheimlich hat sich Wells Fargo gegen Ende Juni über seine Vorgängerhochs aus Anfang Februar hinweggesetzt und neuerliche Rekordstände markiert. Dies ausgerechnet am Projektionsziel des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements. Eine größere Konsolidierung blieb bislang aus, was für gewöhnlich an solchen Widerstandsmarken häufig vorkommt. Diese relative Stärke, gepaart mit einem kräftigen Aufwärtsimpuls, resultierend aus den Quartalszahlen, könnte die nächste Zielzone am 161,8 % Fibo bei 94,46 US-Dollar aktivieren und ein längerfristiges Long-Investment sehr attraktiv gestalten. Dies könnte dann beispielsweise durch den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU0DJW bewerkstelligt werden. Wochenschlusskurse unterhalb von 76,58 US-Dollar sollten jedoch tunlichst vermieden werden, eine solche Entwicklung würde nämlich auf größeres Enttäuschungspotenzial und eine mögliche Korrektur zurück auf 71,93 US-Dollar und darunter glatt 70,00 US-Dollar hinweisen. Wie es letztendlich weitergeht, wird man erst im Laufe des Tages in Erfahrung bringen.

Trading-Strategie: