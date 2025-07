Boeing nimmt letzte Hürde

In der letzten technischen Besprechung vom 4. Juli wurde auf einen bevorstehenden Ausbruch über die letzte markante Barriere von 220,00 US-Dollar in dem Boeing-Papier hingewiesen, oberhalb dessen ein Wochenschlusskurs weitere Kaufsignale in Richtung 231,00 und darüber 244,42 US-Dollar liefern sollte. Mit dem gestrigen Kurssprung hat Boeing sein erstes Ziel nahezu abgearbeitet, weitere Kaufbereitschaft dürfte schnell in die zweite Zielzone führen und die Ende 2023 gerissene Kurslücke endgültig schließen. Aufgrund des aktuell hohen Momentums in der Aktie könnte sogar ein unmittelbares Long-Investment beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU0WTH anvisiert werden. Mit deutlich erhöhter Volatilität sollten Anleger jedoch zur Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal 2025 am 23. Juli rechnen! Gerät die Boeing-Aktie nämlich stärker unter Druck und fällt nachhaltig wieder unter 200,00 US-Dollar zurück, bliebe ein Test des Unterstützungsclusters zwischen 173,85 und 185,26 US-Dollar aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. An entsprechender Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen.

Trading-Strategie: