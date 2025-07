Baraya Extended Care schließt Serie-B-Finanzierungsrunde ab und erhöht damit das von TVM Capital Healthcare und einem Syndikat prominenter Investoren aufgenommene Gesamtkapital auf USD 124 Millionen

Diese Spendensammlung findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt, da Saudi-Arabien mit einer schnell alternden Bevölkerung, einer zunehmenden Zahl chronischer Erkrankungen und einer steigenden Nachfrage nach spezialisierter postakuter Pflege konfrontiert ist, die durch die ehrgeizige Vision 2030 und das Health Sector Transformation Program des Königreichs angetrieben wird. Nach Angaben des saudischen Gesundheitsministeriums werden 14 % der Akutbetten in öffentlichen Krankenhäusern von Langzeitpatienten belegt. In einigen Regionen wie Jeddah (19 %) und Riyadh (17 %) ist diese Zahl sogar noch höher.

Das vom TVM Healthcare Afiyah Fund und Co-Investoren, darunter Olayan Financing Company, Saudi Economic and Development Holding Company (SEDCO), ANB Capital und SVC, zur Verfügung gestellte Kapital wird Baraya in die Lage versetzen, sein Netzwerk hochwertiger stationärer Einrichtungen und ambulanter Rehabilitationskliniken zu erweitern und damit den dringenden Bedarf des Königreichs an speziellen erweiterten Pflegedienstleistungen direkt zu decken.

Das 2023 von TVM Capital Healthcare gegründete Unternehmen Baraya Extended Care hat zwei ambulante Rehabilitationskliniken in Riad und Jeddah mit einer Gesamtkapazität von mehr als 9.000 Behandlungen pro Monat eröffnet und plant, bis Anfang 2026 Patienten in sein erstes Langzeitpflege- und Rehabilitationskrankenhaus mit 216 Betten aufzunehmen.

Diese Investition stützt sich auf die nachweisliche Erfolgsbilanz von TVM Capital Healthcare bei der Entwicklung und Skalierung von Anbietern postakuter Pflege im gesamten Nahen Osten. Zu den früheren Investitionen in diesem Sektor gehören das ProVita International Medical Center und das Cambridge Medical & Rehabilitation Center (CMRC). Bei seinen früheren Investitionen in die Langzeitpflege hat das Unternehmen dazu beigetragen, den regulatorischen Rahmen mit den Gesundheitsbehörden zu schaffen, spezialisierte Betriebsmanagement- und Personalentwicklungsprogramme zu entwickeln und internationale Best Practices und Akkreditierungen zu integrieren - all dies positioniert Baraya für ein beschleunigtes Wachstum.