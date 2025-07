DAX lässt die 24.000 hinter sich – Berichtssaison und US-Inflation im Fokus

Der Wunsch der Unternehmen nach niedrigen Zöllen ist mittlerweile der Hoffnung gewichen, zeitnah überhaupt irgendwelche verlässlichen Zollsätze zu haben, mit denen man planen kann. Die ständig neu in den Raum geworfenen Zahlen sind Gift für die Planungssicherheit und damit auch für die Ertragskraft. In den USA markiert der Nasdaq-100-Index im elektronischen Handel heute Morgen ein neues Rekordhoch. Anleger setzen darauf, dass die Technologieunternehmen den Zollstreit der USA mit anderen Ländern am besten verkraften werden.

Während in China der Deflationsdruck nicht nachlässt, sorgt man sich in den USA um die Folgen der Zollpolitik auf die Inflation. In China wächst ausgerechnet der Export stärker, trotz der Zölle. Dass Chinas Binnenmarkt schwach bleibt, wird durch die guten Wachstumszahlen überdeckt, was zusammen mit den deflationären Tendenzen zur Vorsicht mahnt.

In den USA dagegen deuten unter anderem die Einkaufsmanagerindizes bereits auf einen wieder zunehmenden Inflationsdruck hin. Noch hat dies zwar keinen Einzug in die offiziellen Daten gefunden. Dies aber wird in Kürze so weit sein, und dann wird es spannend sein zu sehen, wie hoch das Vertrauen des Marktes in die von der Federal Reserve noch für dieses Jahr in Aussicht gestellten zwei Zinssenkungen ist. Eine Senkung Ende Juli ist ohnehin vom Tisch, und bis zur nächsten Sitzung werden noch zwei Verbraucherpreisindizes veröffentlicht. Es ist also trotz der Inflationssorgen möglich, dass der heutige Bericht keine allzu großen Wellen in den Kursen schlagen wird.

