Dax legt leicht zu nach Rücksetzer vom Rekordhoch

cashburner99 schrieb gestern 19:42

Na, das hat ja mal wieder ganz ordentlich gefunzt, auch wenn das Dreieck zur Mittagszeit noch nicht der Auslöser war.... :D



Nochmal kurz was zum Unverständnis einiger hier ob der "viel zu hohen" Kurse.... schaut auf das Geldmengenwachstum. Wenn im Verhältnis mehr Geld als Waren zur Verfügung stehen, steigen die Assets und da wird die tatsächliche wirtschaftliche Lage erstmal ausgeblendet.

--> https://de.statista.com/statistik/daten/studie/241829/umfrage/entwicklung-der-geldmenge-m3-in-der-euro-zone/

--> https://de.tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2

--> https://www.boerse.de/staatsverschuldung/geldmenge-m2-usa-in-mrd-usd



Solange sich an dieser sagenhaften "Geldvermehrung" nichts ändert, werden (auch) die Börsen tendenziell steigen.

"Was dann als Entkoppelung der Kapitalmärkte von der Realwirtschaft wahrgenommen wird, ist wiederum die mit einer Ausweitung der Geldmenge zwangsläufig einhergehende Preissteigerung bei knappen, ertragbringenden Gütern."

--> https://www.psp.eu/de/geldmengenausweitung-kapitalmaerkte



Schönen Abend @ , CB. 😎