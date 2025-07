Schwedens Ericsson überrascht mit Gewinnsprung

Trotz des positiven Gewinnimpulses sanken die Gesamterlöse um 6 Prozent auf 56,1 Milliarden Kronen, während der organische Umsatz um 2 Prozent zulegte. Besonders stark entwickelte sich die Region Amerika mit 10 Prozent Wachstum, getrieben von solider Nachfrage in Nordamerika, Ericssons wichtigstem Markt. Dort profitiert der Konzern von Auftragsgewinnen im Bereich Netzwerke sowie Cloud-Software und Services.

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat im zweiten Quartal überraschend stark verdient und damit ein Zeichen für eine mögliche Trendwende in der 5G-Branche gesetzt. Der operative Gewinn vor Sondereffekten lag bei 7,0 Milliarden schwedischen Kronen (624 Millionen Euro) – deutlich über dem LSEG-Analystenkonsens von 6,1 Milliarden Kronen.

"Wir haben unsere Kostenbasis strukturell gesenkt und konzentrieren uns weiter auf Effizienzsteigerungen", erklärte CEO Börje Ekholm bei der Vorstellung der Zahlen. Das gelinge zunehmend, auch wenn Zölle und Währungseffekte die Marge im Netzwerkgeschäft belasteten.

An der Börse blieb die Reaktion bislang verhalten: Die Ericsson-Aktie legte im vorbörslichen Handel bei Tradegate um 0,2 Prozent zu, nachdem sie am Montag in Stockholm bei 77,34 Kronen minimal schwächer geschlossen hatte. Auf Jahressicht liegt das Papier rund 14 Prozent im Minus.

Die jüngsten Zölle der US-Regierung unter Präsident Trump sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Bereits im April hatte Ericsson gewarnt, dass die Maßnahmen die Netzwerksparte im zweiten Quartal um rund einen Prozentpunkt belasten würden. Auch der schwache US-Dollar drückt die Profitabilität in Ericssons größtem Absatzmarkt.

Im Halbjahresvergleich zeigt sich dennoch eine deutliche Verbesserung: Ericsson schrieb unter dem Strich einen Gewinn von 8,72 Milliarden Kronen, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 8,57 Milliarden Kronen zu Buche stand. Das Ergebnis je Aktie drehte entsprechend von minus 2,57 Kronen auf plus 2,61 Kronen. Der Umsatz ging hingegen leicht zurück, von 113,17 auf 111,16 Milliarden Kronen.

Der Markt für 5G-Ausrüstung bleibt herausfordernd. Viele Netzbetreiber haben kostspielige Upgrades zuletzt hinausgezögert. Ericsson sieht dennoch erste Anzeichen einer Stabilisierung, vor allem durch seine Präsenz in Amerika. Ob das reicht, um die Aktie dauerhaft aus dem Tal zu holen, bleibt angesichts geopolitischer Risiken und globaler Investitionszurückhaltung abzuwarten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion