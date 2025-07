RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison im europäischen Medizintechnikbereich derzeit einige attraktive Einstiegschancen, vor allem bei Alcon und ConvaTec. Bei Carl Zeiss bleibt er kurzfristig jedoch vorsichtig. Hier hänge die Kursentwicklung vor allem vom Timing der Erholung des Geschäfts mit Augenkorrekturlasern in China ab, schrieb er./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 17:45 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 51,55EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.





