DocMorris steigen - Zulassung CardLink verlängert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verlängerung der Zulassung für CardLink in Deutschland bis Anfang 2027 ist am Dienstag bei den Anlegern von DocMorris gut angekommen. Damit bleibt die Einlösung von E-Rezepten über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) weiterhin möglich.

Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen Aktien von DocMorris um 10 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs in Zürich am Vortag. In ihrem Fahrwasser legten auch die Papiere des Konkurrenten Redcare Pharmacy um 3,6 Prozent zu.