JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ampel stehe weiter auf Grün, schrieb James Heaney in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht angesichts zunehmender Skepsis nach der Kursrally. Jüngste Preiserhöhungen in den USA, stärkere Programminhalte im zweiten Halbjahr und eine bessere Monetarisierung der Werbung sorgten für gute Voraussetzungen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1.082EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 08:43 Uhr) gehandelt.



