Barclays hebt Henkel auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 80 Euro

Fortuna_95 schrieb 12.03.25, 11:27

Also bzgl. Umsatz muss man zwei Dinge bedenken:



1. Henkel hat 2021 etwa 5% des jährlichen Umsatzes durch den Ukraine Krieg bzw. Verkauf der elf Werke in Russland verloren.



"Henkel beschäftigte in Russland rund 2.500 Mitarbeiter in elf Werken, die 2021 rund 1 Milliarde Euro Umsatz erwirtschafteten. Das sind etwa 5 Prozent des Gesamtumsatzes von Henkel in Höhe von 20 Milliarden Euro. Die Düsseldorfer hatten vorigen April unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine angekündigt, sich von ihrem russischen Geschäft trennen zu wollen."



2. Hat Henkel weitere 1 Mrd Umsatz durch Verkauf von nicht rentablen Marken durch den Umbau von 3 Marktsegmenten auf 2 verloren.



"Insgesamt hat Henkel nun seit Anfang 2022 Marken und Aktivitäten mit einem Gesamtumsatz von etwas mehr als 1 Milliarde Euro veräußert oder eingestellt."



Sprich, Henkel hat 2x 5% Umsatz "freiwillig" verringert in den letzten zwei Jahren, um sich auf die Kernmarken und Märkte zu konzentrieren. Daher muss man die 10% Umsatzverlust was positiver sehen, bzw. mit berücksichtigen. Also ist jetzt nicht so, als würde Henkel im Umsatz nicht wachsen. Wird nur in den Jahreskennzahlen nicht so deutlich direkt.