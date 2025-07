Spark beschleunigt Bohrpläne nach der Entdeckung lithiumreicher Pegmatite in Cruzeta und Córrego do Maquém bei Feldarbeiten

VANCOUVER, BC / 15. Juli 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. („Spark“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC) beschleunigt die Exploration in seinem Vorzeige-Projekt Arapaima in Brasiliens „Lithium Valley“, wo lithiumreiche Pegmatite und sich schnell entwickelnde Bohrziele rasch auf das erste Diamantbohrprogramm des Unternehmens zusteuern.

Nach der Veröffentlichung positiver Lithiumergebnisse aus Cruzeta (3.712 ppm Lithium-in-Gestein) und Água Branca (118 ppm Lithium in Flusssedimenten) am 20. Juni 2025, beschleunigte das geologische Team von Spark seine Bodenarbeiten in den Zielen Cruzeta, Córrego do Maquém und Água Branca. Die Arbeiten sind Teil der weiteren Bohrplanung des Unternehmens, und die ersten Diamantbohrungen sollen im 3. Quartal 2025 beginnen.

„Jeder neue Schritt im Feld stärkt unsere Zuversicht in diese besonders aussichtsreichen Ziele,“ kommentierte Eugene Hodgson, CEO von Spark. „Nach der Kartierung eindeutiger Lithium-Pathfinder und mehrerer Pegmatitkörper schreitet die genauere Bestimmung der Bohrkrägen ausgezeichnet voran. Unser Team ist begeistert von dem, was wir am Boden – und aus der Luft – sehen.“

Abbildung 1: Luftansicht des Ziels Córrego do Maquém, eine der Liegenschaften, die in Vorbereitung auf das Bohrprogramm im 3. Quartal genauer geprüft wird

Weiterentwicklung von Córrego do Maquém und Cruzeta zur Bohrbereitschaft

Das Ziel Córrego do Maquém hat sich zu einem unwiderstehlichen Fokus für das Explorationsteam von Spark entwickelt. Jüngste Drohnenerkundungen und Feldkartierungen enthüllten mehrere Öffnungen verlassener Stollen, die zur Beurteilung der Kontinuität des Pegmatits in die Tiefe und des strukturell begrenzten Korridors mit extensiven Pegmatit-Ausbissen und historischen Bergbauanlagen erneut untersucht werden.

Abbildung 2: Nahaufnahme der Öffnungen verlassener Stollen im Ziel Córrego do Maquém (links) und eines verlassenen Stollens mit Darstellung verwitterter Pegmatitkörper im Ziel Cruzeta (rechts), wo derzeit Arbeiten zur genaueren Bestimmung in Vorbereitung auf das Bohrprogramm stattfinden.

In Cruzeta finden derzeit Arbeiten zur Charakterisierung der in historischen Stollen unter Tage und in offenem Tagebau exponierten mineralisierten Pegmatitkörper statt. Diese Pegmatite liegen häufig oberflächennah unter verwitterter Bedeckung und erweisen sich als zur Bohrprüfung leicht zugänglich und gut geeignet. Bilder aus den aktiven Feldarbeiten veranschaulichen den Fortschritt: