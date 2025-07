Giant Mining durchteuft mächtige Oxid-Kupfer-Abschnitte auf Majuba Hill und erweitert die mineralisierte Brekzienzone

Diese Ergebnisse des Kernbohrprogramms bestätigen die starke Kontrolle durch Brekzien und eine bedeutende hochgradige Kupfermineralisierung und korrelieren mit hochgradigen Abschnitten, die zuvor in den Kernbohrlöchern MHB-30 und MHB-32 durchteuft wurden. Das Hauptziel des Kernbohrprogramms bestand darin, die Geometrie und die Ausdehnung der kupferhaltigen Brekzienzonen abzugrenzen und besser zu verstehen. Die Analyseergebnisse und die geologische Interpretation weisen auf einen großen, ausgeprägten Brekzienkörper mit einer Kupfermineralisierung auf Majuba Hill hin.

Wichtigste Ergebnisse

- Kupfer innerhalb des mineralisierten Brekzienkörpers in MHB-34 beinhaltete eine angereicherte und primäre (hypogene) Kupfermineralisierung (siehe Abbildung 2 und Tabelle 1):

500 Fuß (152,4 m) mit 0,21 % Cu von 1.210 bis 1.710 Fuß (368,8-521,2 m) einschließlich : 165 Fuß (50,3 m) mit 0,24 % von 1.280 bis 1.445 Fuß (390,1-440,4 m)

und 205 Fuß (62,5 m) mit 0,27 % Cu von 1.605 bis 1.710 Fuß (458,7-521,2 m)

mit 55 Fuß (16,8 m) mit 0,41 % Cu von1.505 bis 1.560 Fuß (458,7-475,5 m)

Das Kernbohrloch MHB-34 durchteufte lange Abschnitte mit einer Kupfermineralisierung sowohl im primären mineralisierten Brekzienkörper als auch in der Brekzienrandzone (Abbildung 2). Die Bohrlöcher MHB-33 und MHB-35 konzentrierten sich hingegen auf seichtere Teile dieser Zonen (Abbildung 5). Die neuen Ergebnisse bestätigen, erweitern und definieren die Kontinuität und Bedeutung der durch Brekzien kontrollierten Kupfermineralisierung auf dem gesamten Projekt.

Wie bereits in der Pressemeldung vom 22. Mai 2025 bekannt gegeben, durchteufte das Kernbohrloch MHB-32 zwei bedeutende Kupfermineralisierungszonen innerhalb eines breiteren Abschnitts von 379,5 Fuß (115,7 m) mit einem Gehalt von 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag von 510 bis 889,5 Fuß (155,5 bis 271,1 m). Diese Ergebnisse erweiterten die bekannte Mineralisierung in größerer Tiefe und weiter nach Norden als bisherige Bohrungen. Die wichtigsten Abschnitte aus MHB-32 beinhalten:

- 85 Fuß (25,9 m) mit 0,64 % Cu und 50,89 ppm Ag von 510 bis 595 Fuß (155,5 bis 181,4 m)

- 169,5 Fuß (51,7 m) mit 0,41 % Cu und 9,51 ppm Ag von 720 bis 889,5 Fuß (219,5 bis 271,1 m), einschließlich:

40 Fuß (12,2 m) mit 1,36 % Cu und 13,33 ppm Ag ab 780 bis 820 Fuß (237,7 bis 249,9 m), einschließlich des folgenden Teilabschnitts: 10 Fuß (3,0 m) mit 3,6 % Cu und 35,65 ppm Ag ab 805 bis 815 Fuß (245,4 bis 248,4 m)



David Greenway, CEO von Giant Mining, sagt dazu: „Die Analyseergebnisse von MHB-33, MHB-34 und MHB-35 sind sehr positiv und bestätigen erneut die Ausmaße und die Kontinuität der in Brekzien lagernden Kupfermineralisierung bei Majuba Hill. Nachdem Kupfer nun unter der aktuellen US-Regierung als Priorität für die nationale Sicherheit eingestuft wird und Nevada als die beste Rechtsordnung für den Bergbau in den Vereinigten Staaten gilt, stehen die Sterne für Giant Mining günstig. Wir verfügen über alle erforderlichen Finanzmittel für die nächste Bohrphase und unser Team unter der Leitung von Buster Hunsaker sieht der Aufnahme von Phase 2 mit Spannung entgegen. Wir sind unglaublich stolz auf die bisherige Arbeit und sind gespannt, was uns noch erwartet, während wir unser Ziel vorantreiben, Amerikas Kupferversorgung wieder in das Land zurückzuholen.“

Abbildung 1: Mineralisierte Brekzie in MHB-34: Chalkopyrit, Cuprit und gediegenes Kupfer in einer Brekzie. 1.540 bis 1.525 Fuß mit 0,62 % Cu. (Siehe Tabelle 1)

- Kupfer innerhalb der Randbrekzie in MHB-34 beinhaltet einen Oxid- und angereicherten Abschnitt von:

135 Fuß (41,1 m) mit 0,14 % Cu von 625 bis 760 Fuß (190,5-231,6 m)

einschließlich: 10 Fuß (3,0 m) mit 0,40 % Cu von 665 bis 675 Fuß (202,7-205,7 m)

- Die Kupfermineralisierung in MHB-34 erweiterte den mineralisierten Brekzienkörper bis in eine vertikale Tiefe von mindestens 1.640 Fuß (500 m) unter dem Gipfel des Majuba Mountain (siehe Abbildung 2)

Der mineralisierte Brekzienkörper ist nach wie vor in der Tiefe offen

- Auch MHB-34 durchteufte Kupfer und 0,09 % Cu über die gesamte Bohrlochlänge von 598,3 m (1.963 Fuß), was in Kombination mit den Silberergebnissen einen Kupferäquivalentwert von 0,13 % CuÄq ergibt (Tabelle 1).

Abbildung 2: Interpretativer Querschnitt: Kernbohrlöcher MHB-34 und MHB-35 sowie vorherige Bohrungen (Lage in Abbildung 6).

Weitere Ergebnisse

- MHB-35

Die Bohrungen durchteuften einen Abschnitt von 90 Fuß (27,4 m) mit 0,09 % Cu von 115 bis 205 Fuß (35,1-62,5 m). Das Bohrloch weist eine ausgeprägte Tonalteration in teilweise ausgelaugten, hydrothermal-magmatischen Brekzien auf, die den mineralisierten Brekzienkörper bilden (Abbildung 2). Unterhalb der Mineralisierung befindet sich eine bedeutende Zone mit einer Kupfermineralisierung in MHB-32, die von 510 bis 889,5 Fuß (155,5 bis 271,1 m) einen Gehalt von 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag auf 379,5 Fuß (115,7 m) lieferte.

Abbildung 3: PQ-Kern aus MHB-35 mit der teilweise ausgelaugten mineralisierten Brekzie

- MHB-33

Die in MHB-33 durchteufte Randbrekzie identifizierte die oberen, westlichen Ausläufer des mineralisierten Brekzienkörpers, der in der historischen Copper Stope abgebaut wurde (siehe Abbildung 5). Die Bohrungen durchteuften eine ausgelaugte Kupfermineralisierung, einschließlich 35 Fuß (10,7 m) mit 0,09 % Cu von 5 bis 40 Fuß (1,5-12,2 m) mit zahlreichen Abschnitten von 5 Fuß (1,5 m) mit 0,1% Kupfer (siehe Tabelle 1).

Abbildung 4: PQ-Kern aus MHB-33 mit der ausgelaugten Randbrekzie

Abbildung 5: Interpretativer Querschnitt: Kernbohrloch MHB-33 und vorherige Bohrungen (Lage in Abbildung 6).

Abbildung 6: Standort der Bohrlöcher mit der Lage der Querschnitte

Bohrloch-Nr. Abschnitt (Fuß) Cu (%) CuÄq mit Ag von (Fuß) bis (Fuß) Bedeutender Kupferabschnitt* MHB-30 gesamtes Bohrloch 800,0 0,43 0 800,0 800 Fuß mit 0,43 % Cu von 0 bis 800 Fuß einschl. 218 1,35 2,14 0 218 218 Fuß mit 1,35 % Cu von 0 bis 218 Fuß mit 74 2,60 2,90 140 214 74 Fuß mit 2,6 % Cu von 140 bis 214 Fuß MHB-31 gesamtes Bohrloch 1086,0 0,03 0 1086,0 1086 Fuß mit 0,0 3% Cu von 0 bis 1086 Fuß einschl. 115,0 0,10 769 884,0 115 Fuß mit 0,1 % Cu von 769 bis 884 Fuß und 89,0 0,08 909 998,0 89 Fuß mit 0,08 % Cu von 909 bis 998 Fuß MHB-32 gesamtes Bohrloch 889,5 0,16 0,25 0 889,5 889,5 Fuß mit 0,16 % Cu von 0 bis 889,5 Fuß bedeutender Abschnitt 379,5 0,33 0,51 510 889,5 379,5 Fuß mit 0,33 % Cu von 510 bis 889,5 Fuß einschl. 85 0,64 1,16 510 595 85 Fuß mit 0,64 % Cu von 510 bis 595 Fuß und einschl. 170 0,41 0,51 720 890 169,5 Fuß mit 0,41 % Cu von 720 bis 889,5 Fuß mit 40,0 1,36 1,50 780 820,0 40 Fuß mit 1,36 % Cu von 780 bis 820 Fuß mit 10,0 4,36 4,72 805 815,0 10 Fuß mit 4,36 % Cu von 805 bis 815 Fuß MHB-33 gesamtes Bohrloch 936,0 0,02 0,05 0 936,0 936 Fuß mit 0,02 % Cu von 0 bis 936 Fuß mit 35,0 0,09 0,15 5 40,0 35 Fuß mit 0,09 % Cu von 5 bis 40 Fuß einschl. 5,0 0,27 0,33 35 40,0 5 Fuß mit 0,27 % Cu von 35 bis 40 Fuß und 5,0 0,11 0,18 345 350,0 5 Fuß mit 0,11 % Cu von 345 bis 350 Fuß und 5,0 0,11 0,12 620 625,0 5 Fuß mit 0,11 % Cu von 620 bis 625 Fuß und 5,0 0,11 0,13 895 900,0 5 Fuß mit 0,11 % Cu von 895 bis 900 Fuß MHB-34 gesamtes Bohrloch 1963,0 0,09 0,13 0 1963,0 1963 Fuß mit 0,09 % Cu von 0 bis 1963 Fuß mit 40 0,15 0,3 100 140 40 Fuß mit 0,15 % Cu von 100 bis 140 Fuß mit 5 0,37 0,5 230 235 5 Fuß mit 0,37 % Cu von 230 bis 235 Fuß mit 15 0,10 0,2 370 385 15 Fuß mit 0,1 % Cu von 370 bis 385 Fuß mit 35 0,08 0,1 405 440 35 Fuß mit 0,08 % Cu von 405 bis 440 Fuß mit 10 0,14 0,2 505 515 10 Fuß mit 0,14 % Cu von 505 bis 515 Fuß mit 135 0,14 0,2 625 760 135 Fuß mit 0,14 % Cu von 625 bis 760 Fuß einschl. 10 0,40 0,5 665 675 10 Fuß mit 0,4 % Cu von 665 bis 675 Fuß 45 0,14 0,2 1075 1120 45 Fuß mit 0,14 % Cu von 1075 bis 1120 Fuß bedeutender Abschnitt 500 0,21 0,2 1210 1710 500 Fuß mit 0,21 % Cu von 1210 bis 1710 Fuß einschl. 30 0,13 0,2 1210 1240 30 Fuß mit 0,13 % Cu von 1210 bis 1240 Fuß und 165 0,24 0,3 1280 1445 165 Fuß mit 0,24 % Cu von 1280 bis 1445 Fuß und 205 0,27 0,3 1505 1710 205 Fuß mit 0,27 % Cu von 1505 bis 1710 Fuß einschl. 55 0,41 0,5 1505 1560 55 Fuß mit 0,41 % Cu von 1505 bis 1560 Fuß 30 0,07 0,1 1230 1260 30 Fuß mit 0,07 % Cu von 1230 bis 1260 Fuß MHB-35 gesamtes Bohrloch 596,0 0,04 0,08 0 596,0 596 Fuß mit 0,04 % Cu von 0 bis 596 Fuß mit 90 0,09 0,1 115 205 90 Fuß mit 0,09 % Cu von 115 bis 205 Fuß und 30 0,08 0,2 225 255 30 Fuß mit 0,08 % Cu von 225 bis 255 Fuß MHB-36 Analyseergebnisse ausstehend

Tabelle 1: Bedeutende Kupferabschnitte aus den Bohrungen 2024 und 2025. (*Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt.)

*Berechnung des Kupferäquivalents:

Die Kupferäquivalentwerte (CuÄq) wurden berechnet, indem die Analysesergebnisse für Kupfer und Silber für jeden Abschnitt unter Verwendung einer Abschnittsgewichtsberechnung auf Basis von 4,475 $/lb Cu und 31,29 $/oz Ag kombiniert wurden.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoffbeutel verpackt und vom gesicherten Lagerhaus von Giant Mining an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) überstellt. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die restlichen Probenpulver (Pulpen) werden von ALS Labs abgeholt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Giant Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,54 % und einem Kurs von 0,194EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.