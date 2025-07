Oracle investiert Milliarden in deutsche Cloud-Infrastruktur für KI-Zukunft!

Der amerikanische Softwaregigant Oracle will in den kommenden fünf Jahren massiv in seine deutsche Cloud-Infrastruktur investieren. Wie das Unternehmen am Dienstagmorgen bekannt gab, plant Oracle Investitionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar (etwa 1,7 Milliarden Euro), um insbesondere den steigenden Bedarf an Künstlicher Intelligenz (KI) und leistungsfähiger Cloud-Technologie zu bedienen.

Digitalminister: "Deutschland ist digitaler Taktgeber Europas"

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) begrüßte die Entscheidung Oracles ausdrücklich. "Das strategische Investment ist ein starkes Signal für Deutschland als führenden Digitalstandort in Europa. Die steigende Nachfrage nach Cloudlösungen zeigt, dass unsere digitale Transformation Fahrt aufnimmt", sagte Wildberger.

Zugleich betonte der Minister die Bedeutung des Engagements für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft: "Unternehmen und öffentliche Einrichtungen werden künftig noch stärker von modernster Infrastruktur profitieren – ein zentraler Baustein für digitale Souveränität und Innovationskraft."

Oracle Deutschland: "Wir beschleunigen die KI-Transformation"

Auch Thorsten Herrmann, Senior Vice President und Country Leader von Oracle Deutschland, unterstrich die strategische Bedeutung der Milliardenoffensive: "Mit dieser Investition schaffen wir die Grundlage dafür, dass Organisationen in Deutschland schneller, sicherer und effizienter auf KI-gestützte Lösungen umstellen können."

Oracle konkurriert mit Schwergewichten wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud um Marktanteile im europäischen Cloud-Markt. Während AWS und Microsoft in den vergangenen Monaten ebenfalls Milliardeninvestitionen in Rechenzentren in Deutschland angekündigt hatten, will Oracle nun gezielt mit einer klaren Fokussierung auf KI-Integration punkten.

Frankfurt als Herzstück des europäischen Datenverkehrs

Ein entscheidender Standortvorteil für die Investition ist die bestehende Infrastruktur im Rhein-Main-Gebiet. Frankfurt beherbergt mit dem DE-CIX einen der wichtigsten Internetknoten weltweit, der besonders niedrige Latenzen und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten bietet – ein zentraler Faktor für KI-gestützte Anwendungen und datenintensive Cloud-Prozesse.

Die Region hat sich in den vergangenen Jahren als Europas Cloud-Zentrum etabliert. Neben Oracle betreiben auch Google, AWS und Microsoft hier große Rechenzentren oder bauen derzeit neue Kapazitäten auf.

Auch Niederlande profitieren von Oracle-Großoffensive

Parallel zur Investition in Deutschland kündigte Oracle ein weiteres Engagement in Europa an: Eine zusätzliche Milliarde US-Dollar wird in die Niederlande fließen. Ziel ist auch hier der Ausbau der Cloud-Infrastruktur mit Fokus auf KI-Anwendungen. Insgesamt belaufen sich die europäischen Investitionen des Konzerns damit auf 3 Milliarden US-Dollar.

An den Finanzmärkten wurde die Nachricht freundlich aufgenommen. Die Aktie von Oracle notierte am Dienstagmorgen mit 197,64 Euro um 0,6 Prozent im Plus (Stand: 9:15 Uhr MESZ, Tradegate).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion