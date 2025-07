Analystenkommentar setzt Siltronic weiter unter Druck

bamimi77 schrieb 04.07.25, 16:45

So, unter 40€ wurde meine weiteres Limit Kauforder ausgelöst, ich sammle weiter ein wenn’s noch runter geht, bin hier langfristig drin… Sobald der Industriezyklus wieder Fahrt aufnimmt sollte Siltronic das EPS doch mindestens wieder auf 6€ bringen können. An EBITDA Margen von >50% wie langfristig in Aussicht gestellt werden glaube ich noch. Aber deutlich über 30% sollte bei entsprechender Auslastung mit dem neuen Singapur Werk locker möglich sein.



Nehmen wir eine konservatives KGV von 14 an - so in etwa das Durchschnitt KGV für einen europäischen Industrieguterhersteller - würde das Kurse von ca 80€ bedeuten. Sollte es noch deutlich positiver laufen (angenommen es fließt die nächsten Jahre tatsächlich auch mehr Anlegerkapital, das heute noch stark in USA übergewichtet ist, nach Europa) und man ist bereit höhere KGVs zu zahlen wären ganz andere Kurse, weit über 100€ denkbar.



Wenn sich zuvor nicht schon private Equity das Unternehmen unter den Nagel gerissen hat. Alles über 80€ wären für mich cherry-on-the cake Kurse, warte hier gerne und entspannt noch 1-2 Jahre bis es vermutlich sehr plötzlich deutlich Fahrt aufnimmt. Ich kann’s nachvollziehen, dass sich HAL hier zuletzt ordentlich eingekauft hat. Ein Schnäppchen im aktuellen Industrizyklus. Ich sehe keine wirklichen red flags (die Schulden sollten handhabbar sein auch wenn die Flaute noch etwas länger ins Jahr 2026 rein dauert). Gerne Gegenmeinungen oder treffe ich zu optimistische Annahmen?