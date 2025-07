Dax stabil nach Rücksetzer vom Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Börsentagen hat sich der deutsche Leitindex Dax am Dienstag stabilisiert. Im frühen Xetra-Handel lag der Index mit 0,2 Prozent im Plus bei 24.200 Punkten. Die Unsicherheiten im Zollstreit zwischen den USA und der Eurozone hatten den Dax in den vergangenen drei Handelstagen knapp 400 Punkte oder 1,6 Prozent gekostet. Am Donnerstag hatte der Dax bei 24.639 Zählern ein Rekordhoch erreicht.

Im Zollstreit hatte die Europäische Union am Montag klargemacht, dass Gegenzölle vorbereitet werden für den Fall, dass die aktuell ab Anfang August im Raum stehenden US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig bemüht sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic aber weiterhin um eine Verhandlungslösung.