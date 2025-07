Pony AI startet Massenproduktion – Aktie mit Verdopplungspotenzial!

Die Aktien des chinesischen Robotaxi-Unternehmens Pony AI könnten laut führenden Analysten kurz vor einem massiven Kursschub stehen. Sowohl Bank of America als auch Goldman Sachs sehen in dem Entwickler autonomer Fahrzeuge erhebliches Aufwärtspotenzial – mit Kurszielen, die auf einen Anstieg von bis zu 104 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand hindeuten.

In einer aktuellen Analyse bekräftigte Ming Hsun Lee, Analyst bei Bank of America, sein "Buy"-Rating für die Aktie von Pony AI. Das neue Kursziel liegt bei 21 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 65 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 12,63 US-Dollar entspricht.

Lee verweist insbesondere auf ein Treffen mit dem Management von Pony AI als Grund für seine optimistische Einschätzung. Dabei wurde deutlich, dass das Unternehmen seine siebte Robotaxi-Generation erfolgreich in die Massenproduktion gebracht hat. Bis Ende des Jahres soll die Flotte auf 1.000 Fahrzeuge anwachsen.

"Pony ist auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen, bis Ende 2025 eine Flotte von 1.000 Robotaxis in Betrieb zu haben", so Lee. "In den kommenden ein bis zwei Jahren wird Pony AI die Service-Dichte in Chinas Metropolen deutlich steigern."

Goldman Sachs noch bullisher: Verdopplung des Kurses möglich

Noch optimistischer zeigen sich Analysten von Goldman Sachs. Allen Chang und Verena Jeng, die ebenfalls eine Kaufempfehlung aussprachen, sehen das Kursziel bei 26 US-Dollar – ein Plus von rund 104 Prozent gegenüber dem letzten Kurs. Auch sie verweisen auf ein konstruktives Managementgespräch und eine starke Marktstellung in China.

Goldman rechnet damit, dass 2026 erstmals ein positiver Bruttogewinn erzielt werden könnte – mit einer Marge von 12 Prozent, die bis 2027 auf 29 Prozent steigen soll. Grund dafür seien Effizienzgewinne, Skaleneffekte durch mehr Fahrzeuge der Generation 7 sowie Fortschritte bei der Software, die wiederum die Hardwarekosten senken könnten.

"China ist der weltweit größte Markt für Ride-Hailing und macht etwa 40 Prozent des globalen Transaktionsvolumens aus", sagte Chang. "Pony AI konzentriert sich deshalb strategisch auf die Tier-1-Städte wie Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen, die ebenfalls 40 Prozent des chinesischen Markts abdecken."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pony AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 10,80EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.