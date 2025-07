So viel hättest du mit Robinhood verdient, wenn du am Tief gekauft hättest

Im Sommer 2022 schien Robinhood Markets Inc. fast am Ende. Die Aktie fiel am 16. Juni auf ihr Allzeittief von rund 6,81 US-Dollar. Das einst gefeierte Fintech-Unternehmen, das den Aktienhandel mit wenigen Klicks für alle zugänglich machte, hatte an Glanz verloren. Steigende Zinsen, geringere Handelsaktivität und das Abklingen der Meme-Aktien-Welle belasteten das Geschäftsmodell. Viele Anleger zogen sich zurück, der Kurs sackte immer weiter ab.

Wer zu diesem Zeitpunkt trotzdem Vertrauen hatte und 10.000 Euro in Robinhood investierte, traf eine bemerkenswerte Entscheidung. Für diesen Betrag konnte man sich etwa 1.600 Aktien sichern. Heute, am 15. Juli 2025, notiert die Aktie bei knapp 100 US-Dollar. Der damalige Einsatz wäre heute rund 160.000 US-Dollar wert. Das entspricht, abhängig vom Wechselkurs, mehr als 145.000 Euro. Eine Rendite von über 1.400 Prozent in knapp drei Jahren!