Wachstum bei De.mem beschleunigt sich weiter

Firmenchef Andreas Kröll hebt in einem Brief an seine Investoren unter anderem hervor, dass das Wachstum sehr beständig ist und untermauert dies eindrücklich mit Zahlen aus dem Quartalsbericht. Denn die vierteljährlichen Bareinnahmen von De.mem konnten die Ergebnisse des vorangegangenen Zeitraums in nunmehr 24 aufeinanderfolgenden Quartalen übertrafen (Stand: März 2025).

Darüber hinaus konnte das Unternehmen die Wachstumsdynamik im ersten Quartal 2025 mit einem Rekordergebnis von 7,9 Mio. AUD an vierteljährlichen Bareinnahmen fortsetzen. Das sei ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum, so Kröll. „Seit dem ersten Quartal 2019 haben wir ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 26 Prozent erzielt“, sagt Andreas Kröll.

Umsätze und Margen steigen stetig

Als wichtigstes erreichtes strategisches Ziel, nennt Kröll die Umstellung auf ein Geschäftsmodell mit überwiegend wiederkehrenden Einnahmen. Heute sind laut den veröffentlichten Daten ca. 90 Prozent der Zahlungseingänge bzw. Umsätze von De.mem wiederkehrend. „Diese Umsätze stammen hauptsächlich aus den beiden Geschäftsbereichen Dienstleistungen – der Wartung und dem Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen - sowie Spezialchemikalien, die hohe Margen erzielen“, erläutert Kröll. Infolge dieser strategischen Ausrichtung haben sich die Bruttomargen von De.mem im Geschäftsjahr 2024 weiter auf einen Rekordwert von 41 Prozent verbessert, gegenüber 36 Prozent in 2023.

Wichtiger finanzieller Meilenstein für weiteres Wachstum

Als eine direkte Folge des Umsatz- und Margenwachstums im gesamten Unternehmen wertet Kröll den positiven operativen Cashflow in Höhe von 115.000 US-Dollar, den das Unternehmen für 2024 vermelden konnte.

Der Übergang zu einem positiven operativen Cashflow ist für De.mem von besonderer Bedeutung, da er weitere Wachstumsmöglichkeiten eröffnet, zum Beispiel durch einen leichteren Zugang zu potenziellen Fremdfinanzierungsmöglichkeiten für Akquisitionen oder andere strategische Wachstumsinitiativen.