30 % der Bachelorstudierenden haben nach acht Semestern ihren Abschluss

- Abschlussquote nach acht Semestern bei Bacheloranfängerinnen des Studienjahres

2019 mit 36 % deutlich höher als bei den männlichen Kommilitonen (25 %)

- Höchste Bachelorabschlussquote nach acht Semestern in der Fächergruppe

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (39 %), niedrigste in der

Fächergruppe Geisteswissenschaften (22 %)

- Abschlussquote nach sechs Semestern im Masterstudium bei 51 %



Knapp jede dritte (30 %) der insgesamt 515 700 Personen, die im Studienjahr 2019

ein Bachelorstudium an einer deutschen Hochschule aufgenommen haben, hat das

Fachstudium innerhalb von acht Semestern erfolgreich abgeschlossen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag dabei die Abschlussquote

der Bacheloranfängerinnen mit 36 % deutlich höher als die der Bacheloranfänger

(25 %) desselben Studienjahres (Sommersemester 2019 und Wintersemester

2019/2020).





Die vom Statistischen Bundesamt auf Basis der Studienverlaufsstatistik erstmalsberechneten Abschlussquoten zeigen, wie viele Personen ein Studium innerhalbeines bestimmten Zeitraums erfolgreich abschließen. Dieser Zeitraum beginnt mitdem Start des Fachstudiums und orientiert sich an typischen Regelstudienzeiten.Individuelle Studienunterbrechungen - etwa durch Auslandssemester oder Praktika- werden dabei nicht extra berücksichtigt. Das heißt, der Beobachtungszeitraumbleibt gleich, auch wenn jemand das Studium unterbricht. Und: Je länger derBeobachtungszeitraum, desto höher ist die Abschlussquote. Denn viele Studierendebenötigen mehr als acht Semester bis zum erfolgreichen Abschluss und schließenihr Studium daher in einem höheren Semester ab.Abschlussquoten der Bacheloranfängerinnen des Studienjahres 2019 in allenFächergruppen höher als die der MännerEine besonders hohe Abschlussquote nach acht Semestern ergab sich bei denBacheloranfängerinnen und -anfängern des Studienjahres 2019 in der Fächergruppe"Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" mit 39 %, die niedrigste mit 22% in der Fächergruppe "Geisteswissenschaften". Innerhalb aller Fächergruppenwiesen Bacheloranfängerinnen des Studienjahres 2019 acht Semester nachFachstudienbeginn höhere Abschlussquoten auf als ihre männlichen Kollegen. Inder Fächergruppe "Geisteswissenschaften" war der Abstand bei den Abschlussquotenzwischen Frauen (27 %) und Männern (12 %) besonders groß, am geringsten war erin der Fächergruppe "Ingenieurwissenschaften" (Frauen 26 %, Männer 22 %).Abschlussquoten in Masterstudiengängen deutlich höher als in