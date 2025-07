Inflation, Zinsen: Verliert die Fed den Kampf gegen Trump-Zölle?

Heute kommen die Daten zur Inflation in den USA aus dem Juni - mit der für die Fed und die Märkte zentralen Frage, ob und wie stark die Zölle von Trump die Preise steigen lassen. Doch eines scheint sicher: selbst wenn die Inflation heute niedriger als erwartet ausfallen sollte, wird die Fed die Zinsen bei der nächsten Sitzung Ende des Monats nicht senken. Aber der Druck von Trump und Co auf Powell und seine "Freunde" in der Fed würde immer größer. Sollte die Inflation aber höher ausfallen und die Zölle bereits einen sichtbaren Effekt hinterlassen, kann es für die Märkte ungemütlicher werden - schließlich nimmt man nicht ernst, dass die Zölle ab 01.August höher sind als am 02.April, als die Märkte geschockt waren. Die eigentliche Teuerungswelle durch die Zölle liegt also noch vor uns - und das weiß die Fed!

Hinweise aus Video:

1. US-Inflation: Meldung heute 14:30 – Top-Event – die Vorschau

2. Zollschock verpufft: Warum der Euro dem Dollar Paroli bietet

