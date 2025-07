Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein in Rekordzeit ausverkauft

Schladming (ots) - Das gab's noch nie! Innerhalb von nur sechs Tagen waren beide

Shows des diesjährigen Ski-Openings im Schladminger Planai Stadion restlos

ausverkauft - eine echte Sensation! Die Vorfreude auf die BACKSTREET BOYS am 6.

und 7. Dezember 2025 ist gewaltig. Damit beweist das Ski-Opening

Schladming-Dachstein einmal mehr seine magnetische Strahlkraft.



BACKSTREET'S BACK - ZWEIMAL IN FOLGE AUSVERKAUFT!





Was als einmaliges Highlight angekündigt war, wurde binnen Stunden zum

Ausnahmeereignis: Der Ticket-Run auf das Backstreet Boys-Konzert am 6. Dezember

ließ die Nachfrage explodieren. In Folge wurde eine Zusatzshow für den 7.

Dezember ins Leben gerufen - und auch diese war nach wenigen Tagen restlos

vergriffen. Ein doppeltes Ausrufezeichen für die Tourismusregion

Schladming-Dachstein und die gesamte 4-Berge-Skischaukel. Mehr als 30.000

Tickets wurden innerhalb der ersten sechs Tage verkauft.



MUSIKALISCHER WELTKLASSE-AUFTAKT INMITTEN DER BERGE



Die Konzerte im Planai Stadion versprechen eine Show der Superlative - mit dem

einzigen Europa-Gastspiel der Backstreet Boys, ihrem neuen Album Millennium 2.0

, spektakulärer Bühnentechnik und jeder Menge Lieblingshits zum Mitsingen.

Gemeinsam mit der Leutgeb Entertainment Group, der Tourismusregion

Schladming-Dachstein und den Bergbahnen der 4-Berge-Skischaukel wird das

Ski-Opening 2025 zu einem unvergesslichen Start in die Wintersaison.



VIP-TICKETS jetzt VERFÜGBAR



Die limitierten VIP-Diamond Pakete beinhalten neben einem Sitzplatz auf der

Tribüne auch ein Galadinner inklusive Getränke vor dem Konzert und sind auf

http://www.oeticket.com/ erhältlich. Alternativ sind auch noch einzelne

Hohenhaus Tenne-Special Cards mit einzigartigem Blick auf das Konzertgeschehen

direkt von den Balkonen der Hohenhaus Tenne und inklusive Eintritt zur

legendären Ski-Opening Aftershow-Party verfügbar. Packages inklusive

Übernachtung in der Region sind direkt bei Schladming-Dachstein erhältlich. Die

restlichen Ticketkategorien sind komplett vergriffen. Wer also noch dabei sein

möchte, sollte sich rasch entscheiden!



ALLE INFOS UND VIP-TICKETS UNTER:



http://www.oeticket.com/



http://www.skiopeningschladming.com/



http://www.schladming-dachstein.at/ (Packages inkl. Unterkunft)



