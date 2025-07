Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie knickt ein - 15.07.2025

Am heutigen Handelstag musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,48 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,47 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +11,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf +20,24 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,71 % 1 Monat +12,20 % 3 Monate +10,47 % 1 Jahr +142,05 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 261 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,52 Mrd. wert.

Dabei geht es wenige um die leichten Gewinne der Wall Street von gestern. Vielmehr verspricht der heutige Handelstag wichtige Impulse zu liefern. Bei den Einzelwerten geht es heute um Redcare Pharmacy, Strategy, BYD, Droneshield, Meta Platforms, …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Strategy-Holding profitiert aktuell vom deutlich gestiegenen Bitcoin-Kurs und erreicht zusätzlich den nächsten Meilenstein im Rahmen des eigenen Kaufprogramms. Das steckt konkret dahinter und so kann es jetzt mit der Aktie weitergehen. Schallmauer durchbrochen In der vergangenen Woche hat Strategy nach der Ankündigung der Ausgabe weiterer Vorzugsaktien im Gesamtwert von 4,2 Milliarden US$ wieder Bitcoin […] The post Strategy-Aktie: Meilenstein erreicht! first appeared on sharedeals.de.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.