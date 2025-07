IXOPAY überschreitet die Marke von 500 zertifizierten Adaptern und festigt seine Führungsposition bei der Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene

Mit 200 Zahlungsdienstleistern und 300 Zahlungsmethoden ermöglicht IXOPAY eine schnellere globale Expansion, verbesserte Genehmigungsraten und eine Full-Stack-Kontrolle für Enterprise Merchants.

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 15. Juli 2025 / Während der globale Handel an Fahrt gewinnt, kommen Unternehmenshändler (Enterprise Merchants) immer mehr an ihre Grenzen: Ihre herkömmlichen Payment-Stacks sind nicht auf den Umfang, die Komplexität und die Geschwindigkeit ausgelegt, die der moderne Handel erfordert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen die Händler eine Infrastruktur, die sich an verschiedene Märkte, Anbieter und Zahlungsmethoden anpassen lässt, ohne dass sie kostspielige Änderungen vornehmen oder sich an einen Anbieter binden müssen.

IXOPAY, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahlungsorchestrierung auf Unternehmensebene, stellt sich dieser Herausforderung direkt und gibt bekannt, dass es 500 zertifizierte Adapter erreicht hat und 200 Zahlungsdienstleister (Payment Service Provider, PSP) und 300 Zahlungsmethoden über eine einzige anbieterunabhängige API verbindet.

Zahlungsorchestrierung entwickelt sich schnell zu einer wichtigen Infrastruktur für moderne Zahlungen, und ihre Effektivität hängt vom Umfang und der Breite des Adapter-Ökosystems ab. Das branchenführende globale Adapternetzwerk von IXOPAY eliminiert die Prozessorbindung, beschleunigt Integrationen und ermöglicht eine nahtlose Expansion in internationale Märkte. Während Unternehmen ihre Payment-Stacks modernisieren, verwandelt IXOPAY die Infrastruktur in einen strategischen Vorteil.

„Ohne zuverlässige, unternehmenstaugliche Verbindungen kann man nicht global skalieren“, erklärte Brady Harris, CEO von IXOPAY. „Unsere 500 zertifizierten Adapter bilden die Grundlage für eine echte Orchestrierung und ermöglichen es den Händlern, schneller in neue Märkte einzutreten, sich an Veränderungen anzupassen und die volle Kontrolle über ihre Zahlungsstrategie zu erlangen. So sieht moderne Zahlungsinfrastruktur aus.“

Die modulare, anbieterneutrale Plattform von IXOPAY dient als strategische Kontrollebene für Zahlungen auf Unternehmensebene. Händler können Transaktionen anbieter-, regionen- und methodenübergreifend über eine einzige vereinheitlichte Orchestrierungsebene weiterleiten – unterstützt durch fortschrittliche Lifecycle-Tools wie Smart Routing, Tokenisierung, 3DS, Abstimmung und Failover in Echtzeit.