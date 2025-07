UGREEN MagFlow 25 W ermöglicht kabelloses Laden der nächsten Generation

Die UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank ist das erste Qi 2.2-zertifizierte Modell der MagFlow-Serie. Es ist vollständig kompatibel mit den aktuellen iPhone-Modellen und wurde so entwickelt, dass es möglicherweise auch die iPhone 16-Serie und kommende Modelle mit kabelloser 25-W-Schnellladung unterstützt. Es unterstützt auch Samsung und andere Qi 2.2-fähige Geräte und ist damit eine vielseitige Option, die sich ideal für Szenarien eignet, in denen Geschwindigkeit, Mobilität und Zuverlässigkeit wichtig sind. Dank des fortschrittlichen Wärme- und Energiemanagements in einem kompakten Gehäuse bietet diese neue Powerbank zuverlässiges Laden in einer Vielzahl von Situationen. Egal, ob Sie pendeln, auf der Arbeit unterwegs sind oder in einem Café oder am Flughafen warten – die Power Bank sorgt für freie Hände und echte Mobilität, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Sicherheit einzugehen.

Die UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank und die weitere MagFlow-Serie, deren Markteinführung für das dritte Quartal 2025 geplant ist, spiegeln UGREENs Fokus auf die Verbesserung des täglichen Ladevorgangs durch intelligentes, benutzerorientiertes Design wider. Die Serie ist kompakt, schnell und zuverlässig und erfüllt die Anforderungen der Praxis, während sie gleichzeitig das Engagement der Marke für Innovation und Langlebigkeit beibehält. Als Pionier des Qi 2.2-Standards ist UGREEN weiterhin führend mit zuverlässigen, zukunftssicheren Lösungen.

Diese magnetische Serie der nächsten Generation wird bei der Markteinführung sowohl im UGREEN Webstore als auch bei Amazon erhältlich sein und Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern erreichen. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um das kabellose Qi 2.2-Laden für die breite Masse zugänglich zu machen, und stärkt gleichzeitig die Position von UGREEN als Innovator bei mobilen Energielösungen.

Informationen zu UGREEN

Seit 2012 fügen sich die Produkte von UGREEN nahtlos in das Leben von Millionen von Menschen ein und unterstützen sie zu Hause, bei der Arbeit und auf der Straße. Vom schnellen Aufladen bis zur intelligenten Speicherung bietet UGREEN eine lange Lebensdauer und hohe Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Mit ihrem nutzerorientierten Ansatz hat sich die Marke das Vertrauen von über 200 Millionen Nutzern weltweit erworben.

