Volksbank Wien von Leitbetriebe Austria rezertifiziert

Wien (APA-ots) - Leitbetriebe sind Motor der Wirtschaft, Vorbild für andere Unternehmen, und zeichnen sich durch wirtschaftliche Stabilität aus. Sie setzen nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern auf nachhaltigen Unternehmenserfolg. Durch die Markt- und Werteorientierung sind Leitbetriebe ein Treiber der Entwicklung in ihrer Region und ihrer Branche, sie übernehmen zudem soziale und ökologische Verantwortung. Das sind einige der zentralen Anforderungen an Unternehmen, die als Leitbetrieb Austria zertifiziert werden. Die VOLKSBANK WIEN AG ist seit dem Jahr 2019 ein zertifizierter Leitbetrieb und hat nun die Verlängerung des Zertifikats für weitere zwei Jahre erhalten.

Verliehen wurde die Auszeichnung von Leitbetriebe Austria, einer unabhängigen, branchenübergreifenden Plattform, die vorbildhafte Unternehmen der österreichischen Wirtschaft auszeichnet. Nachhaltig wertorientierte Ziele wie Innovation, Wachstum, Marktstellung und Mitarbeiterentwicklung sind dafür ausschlaggebend. Alle zwei Jahre müssen sich Leitbetriebe rezertifizieren lassen. Nach einem umfassenden Screening wurde die VOLKSBANK WIEN AG nun erneut als Leitbetrieb bestätigt.



Entgegengenommen wurde das Zertifikat von Direktor Wolfgang Layr. "Für uns ist die Zertifizierung Auszeichnung und Ansporn in einem", erklärt Wolfgang Layr: "Ansporn dafür, unsere Kundinnen und Kunden - vor allem aber auch die Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes - noch besser zu servicieren und ihnen mit unserer Kompetenz zur Seite zu stehen. Gemeinsam sorgen wir für Aufwind, damit der Wirtschaftsstandort Österreich auch in Zukunft stark bleibt und sich weiterentwickeln kann. Die Volksbank wirtschaftet regional, übernimmt Verantwortung für das langfristige Wohlergehen von Kundinnen und Kunden sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das entspricht unserem genossenschaftlichen Prinzip, dem wir seit mehr als 170 Jahren die Treue halten."



"Wir freuen uns, die VOLKSBANK WIEN AG erneut als Leitbetrieb auszeichnen zu dürfen. Die regionale Hausbank steht für langfristige und sehr vertrauensvolle Partnerschaften mit ihren Kundinnen und Kunden und setzt sich zudem für nachhaltiges Wirtschaften ein. Wir gratulieren dem Vorzeigeunternehmen zur Rezertifizierung", so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, bei der Zertifikatsübergabe.



Zwtl.: Internationales Jahr der Genossenschaften - Volksbank seit mehr als 170 Jahren im Dienst der Regionen



Das Jahr 2025 wurde von der UNO zum Internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt. Unter dem Motto "Cooperatives build a better world" soll die Bedeutung von Genossenschaften für eine nachhaltige Entwicklung und die Bewältigung globaler

Herausforderungen hervorgehoben werden. Die Volksbanken sind seit über 170 Jahren in den Regionen fest verankert. Als regionale Hausbanken können sie Kredite rasch und bedarfsorientiert vergeben und sichern so die lokalen Wirtschaftskreisläufe. Seit ihrer Gründung wirtschaften die Volksbanken nachhaltig auf Basis des genossenschaftlichen Prinzips.



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.306 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 31.12.2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbankwien.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

