Schwacher Dollar bremst Telekomausrüster Ericsson - Aktie verliert

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Ericsson hat im zweiten Quartal den schwachen Dollar zu spüren bekommen. Der Umsatz fiel um 6 Prozent auf 56,1 Milliarden schwedische Kronen (5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Stockholm mitteilte. Wechselkursbereinigt und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen außer Acht gelassen, wäre der Erlös allerdings um zwei Prozent geklettert. Amerika ist der größte Markt für Ericsson. Die Aktie fiel, weil Börsianer auch mit dem Ergebnis nicht gänzlich zufrieden waren.

Das Papier verlor am Vormittag in Stockholm 3,5 Prozent. In diesem Jahr hat der Kurs damit rund 17 Prozent eingebüßt. Rechne man einen Einmaleffekt durch Lizenzeinnahmen heraus, habe das zweite Quartal die Erwartungen merklich verfehlt, hieß es von Analyst Ulrich Rathe von Bernstein Research. Zudem habe das Unternehmen keine Aussagen zu dem Einfluss der US-Zölle getroffen. Experte Sandeep Deshpande von JPMorgan sah den Effekt der Lizenz-Einmaleinnahmen hingegen weniger kritisch.