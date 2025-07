DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines starken Wachstums des Brokers habe dieser ein Rekordhalbjahr hingelegt, schrieb Mengxian Sun in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das zweite Jahresviertel habe seien hohen Erwartungen noch übertroffen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 26,52EUR auf Tradegate (15. Juli 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.