S&P 500 auf Höhenflug – aber der Unterbau bröckelt

Diese Schwäche sei nicht ungewöhnlich, erklärte SentimenTrader-Analyst Jason Goepfert. Small Caps seien besonders zinssensibel, da viele dieser Unternehmen auf Fremdfinanzierung angewiesen sind. Zyklische Konsumtitel wiederum litten unter nachlassender Konsumfreude bei schwächerer Konjunktur. Dennoch gebe es aus Sicht der Marktgeschichte keinen Anlass zur Sorge.

Goepfert betonte, dass der S&P 500 in vergleichbaren Szenarien im Monat nach einer 15-prozentigen Erholung im Durchschnitt um 2,7 Prozent zulegen konnte. Auf Sicht von sechs Monaten habe der Markt sogar 6,1 Prozent gewonnen – auch wenn Small Caps und zyklische Werte weiter unter ihren Hochs lagen. Selbst bei geringeren Rücksetzern blieb das Muster ähnlich stabil: Der S&P 500 habe sich in der Vergangenheit auch dann behauptet, wenn sich schwächere Segmente vom breiten Aufwärtstrend abkoppelten.

Insbesondere zyklische Aktien hätten in solchen Phasen auf mittlere Sicht oft überdurchschnittlich zugelegt, sagte Goepfert. Die Bedenken über eine zu enge Marktbreite seien zwar nachvollziehbar, sollten jedoch nicht zu voreiligen Rückschlüssen führen. "Es lohnt sich, genau hinzusehen, wenn behauptet wird, ein Ausbruch sei aus strukturellen Gründen zum Scheitern verurteilt", sagte Goepfert.

Auch die Stimmung am breiten Markt zeigt sich robust. Die US-Indizes legten am Montag leicht zu, obwohl Präsident Donald Trump am Wochenende zusätzliche Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Einfuhren aus der Europäischen Union und Mexiko angekündigt hatte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion