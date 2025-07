Warum und von wem er weiterhin bezahlt werden muss (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Seit 2021 zahlen, abgesehen von Körperschaften und

Kapitalanlegern, nur noch Besserverdienende den Solidaritätszuschlag. Daran wird

sich vorerst auch nichts ändern: Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat

entschieden, dass keine Zweifel an der Vermassungsmäßigkeit der Soli-Erhebung

bestehen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)

erklärt die Hintergründe, was das für den sogenannten Vorläufigkeitsvermerk in

der Steuererklärung bedeutet und für wen der Solidaritätszuschlag weiterhin

fällig wird.



Höhe des Solidaritätszuschlags seit 1998 unverändert







werden keinen Vorläufigkeitsvermerk wegen des Solis haben. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Eingeführt wurde der Solidaritätszuschlag 1991 - aber nicht etwa ausschließlichfür den Aufbau Ost nach der Wiedervereinigung. Vielmehr sollten dadurch auch dieKosten gedeckt werden, die Deutschland im Zweiten Golfkrieg (1990 bis 1991) fürseine NATO-Partner übernommen hatte. Zudem sollten Länder in Mittel-, Ost- undSüdeuropa unterstützt werden.Zwischen 1992 und 1994 wurde kein Solidaritätsbeitrag erhoben, ehe dieser 1995für die Finanzierung der deutschen Einheit wieder auflebte. Zunächst wurde er,wie schon 1991, auf 7,5 Prozent festgesetzt und 1998 auf 5,5 Prozent gesenkt.Dieser Wert gilt bis heute - aber es werden längst nicht mehr so vieleBürgerinnen und Bürger zur Kasse gebeten wie früher.Bundesverfassungsgericht gibt grünes Licht für den SoliDie Weiterführung des Solidaritätszuschlags wird von vielen Seiten kritisiert.Unter anderem fordert der Bund der Steuerzahler seit vielen Jahren dessenAbschaffung. Lange wurde auch die Verfassungsmäßigkeit des Solis angezweifelt,es gab dazu zahlreiche Klagen. Vor allem, nachdem der Solidarpakt zum 31.Dezember 2019 ausgelaufen ist.Doch in diesem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden, dassdie weitere Erhebung des Solis verfassungsgemäß ist. Sie verletze weder dieEigentumsgarantie laut Artikel 14 noch das Gleichheitsprinzip nach Artikel 3Absatz 1 des Grundgesetzes (BVerfG-Beschluss vom 26. März 2025, Aktenzeichen 2BvR 1505/20).Vorläufigkeitsvermerk wegen Soli in Steuererklärung nicht mehr möglichDas Bundesfinanzministerium (BMF) hat aufgrund der BVerfG-Entscheidung seinenVorläufigkeitskatalog angepasst: Der Vorläufigkeitsvermerk im Hinblick auf dieSteuerfestsetzung zum Solidaritätszuschlag wurde durch ein BMF-Schreiben vom 26.Mai 2025 mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das heißt: Alle Steuerbescheide ausvergangenen Jahren, die wegen des Solis mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehenwurden, sind in Bezug auf den Soli nun endgültig. Und künftige Steuerbescheidewerden keinen Vorläufigkeitsvermerk wegen des Solis haben.