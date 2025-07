Bitcoin im Wert von 70.317.000.000 US-Dollar: Strategy stockt erneut auf!

Auch andere Unternehmen wollen vom Bitcoin-Hype profitieren. Die in Singapur ansässige Genius Group meldete am Montag den Kauf von 32 weiteren Bitcoins und peilt nun einen Gesamtbestand von 10.000 Bitcoins an. Die Aktie legte zwischenzeitlich deutlich zu.

GameStop, das ursprünglich als Meme-Aktie bekannt wurde, stieg ebenfalls leicht an der Börse. Das Unternehmen hatte bereits im Frühjahr Bitcoin als strategisches Reserve-Asset anerkannt und bereitet eine weitere Kapitalaufnahme in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar vor – ein möglicher Hinweis auf zusätzliche Krypto-Investitionen. CEO Ryan Cohen heizte die Spekulationen weiter an, indem er am Sonntagabend einen Bitcoin-Chart auf X postete.

Auch die Plattformen Robinhood und Coinbase zogen am Montag an. Beide gelten als potenzielle Profiteure einer pro-krypto Kurswende unter US-Präsident Donald Trump.

Bitcoin selbst erreichte am Wochenende ein neues Rekordhoch von über 123.000 US-Dollar, ehe die Digitalwährung einen Rücksetzer erfuhr. Die Kryptowährung hat seit Mitte November rund 70 Prozent zugelegt. Der jüngste Schub ist laut Deutsche Bank Research das Ergebnis geopolitischer Spannungen, wachsender institutioneller Akzeptanz und anhaltender Entdollarisierung. Der Markt scheine sich zunehmend von spekulativen Ausschlägen zu lösen und in eine Phase reiferer Integration in Portfolios überzugehen, so die Analysten.

Die sogenannte Crypto Week in Washington könnte der Krypto-Rallye zusätzlich Rückenwind geben, auch weil der US-Kongress über mehrere regulatorische Initiativen diskutiert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion