Jury des Media Forward Fund sendet klares Signal für den Lokaljournalismus

Die Jury hat aus 113 Bewerbungen aus dem gesamten DACH-Raum diesmal dreiLokalmedien ausgewählt, die mit drei verschiedenen Geschäftsmodellen arbeiten,um gemeinwohlorientierten Lokaljournalismus zu finanzieren.Die Förderpartner der Allgemeinen Förderlinie (GEN)- Das gemeinnützige Schweizer Lokalmedium Bajour , das täglich mehr als 20.000Menschen erreicht und sich seit 2019 mit seinem per Newsletter versendetenBasel Briefing als wichtiges journalistisches Angebot in Basel etablierenkonnte, erhält eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro. Mit der Förderungmöchte Bajour sein Basel Briefing mit hyperlokalisierten News auf die zehneinwohnerstärksten Vorortgemeinden von Basel ausweiten. Zudem solleninformationspflichtige Gemeinden als finanzielle Kooperationspartner gewonnenund neue zahlende Unterstützende und zusätzliche Werbeeinnahmen generiertwerden. Die Jury würdigt den Ansatz des "deep local journalism": "Bajourbietet ein in Ton und Sprache zielgruppengerechtes und leicht zugänglichesAngebot passend zu den kommunikativen Bedürfnissen der lokalen Zielgruppe. DerAnsatz, Gemeinden als Einnahmequelle in seinen Vertriebskanälen zuerschließen, hat das Potenzial, als Vorbild für lokaljournalistischeInnovation für die gesamte DACH-Region zu dienen."- Mit dem deutschen Lokalmedium loky* aus dem Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg,das durch alltagsnahen Newsletter-Journalismus und regelmäßigen Austausch eineLocal News Community aufbauen möchte, geht der MFF eine Kooperation für eineProjektfinanzierung in Höhe von 400.000 Euro ein. Ziel ist es, das